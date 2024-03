Kagurabachi è divenuto un fenomeno solo per il 'meme'? Facciamo chiarezza

In breve tempo Kagurabachi di Takeru Hokazono ha catturato l’interesse di milioni di lettori in tutto il mondo, arrivando ad essere tra le opere più lette sulla piattaforma ufficiale di Shueisha, MangaPlus. Un successo travolgente, soprattutto nelle prime settimane dopo il debutto, e che secondo molti sembrerebbe legato ai memi emersi in rete.

Era il 13 settembre 2023 quando sui social appariva un post dove con due semplici immagini un utente affermava che Kagurabachi sarebbe stata una serie migliore di Boruto. Il problema era che il primo capitolo del manga sarebbe arrivato solo sei giorni dopo, il 19 settembre 2023. Ma quei sei giorni furono sufficienti a scatenare una sequenza di memi impressionante. C’era chi parlava già di un adattamento animato in produzione presso studi come MAPPA o Ufotable, c’era chi condivideva immagini della serie anime, ovviamente fake, commentando di star per vedere l’intera stagione.

E ancora, chi condivideva cover e illustrazioni sul videogioco. Tutto questo prima dell’uscita effettiva del capitolo su MangaPlus. A peggiorare la situazione, lo stesso giorno del debutto del manga, Aleks Le, voce inglese di Zenitsu Agatsuma di Demon Slayer, ha pubblicato sul suo canale YouTube un video dove doppiava Chihiro, prendendo parte alla febbre di Kagurabachi e alimentandola in qualità di persona all’interno del settore dell’animazione.

Ovviamente i memi e tutte le produzioni fasulle di cui si è parlato sul web hanno contribuito in maniera significativa al lancio di successo della serie, ormai arrivata al capitolo 25 e ancora nella top 10 delle serie più lette su MangaPlus. È impossibile stimare quanto però i meme abbiano effettivamente portato lettori a seguire l’opera, ma è evidente come l’interesse iniziale sia comunque scemato col passare dei mesi. È anche difficile immaginare il futuro dell’opera, che potrebbe sicuramente tornare sotto i riflettori quando si parlerà concretamente di trasposizioni animate, per ora solo desiderate dall’editor del manga, ma fino ad allora speriamo non arrivino altri memi solo per accendere vane speranze nei cuori dei fan.

Per concludere, vi lasciamo scoprire la principale fonte d’ispirazione dietro Kagurabachi, e ricordiamo che è stato anche il primo manga-animation di Shonen Jump.

Su Solo leveling (Vol. 16) è uno dei più venduti di oggi.