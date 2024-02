Kagurabachi diventerà un anime: il progetto è già stato deciso!

Kagurabachi si è trasformato in pochi mesi da un semplice meme a una delle più promettenti icone della cultura manga contemporanea. Con il suo debutto in formato fisico in Giappone, si apre un nuovo capitolo entusiasmante anche per il suo creatore, Takeru Hokazono, recentemente intervistato in occasione del quinto anniversario di Manga Plus.

Tuttavia, in quest'occasione, sono le parole dell'editore di Kagurabachi, Takuro Imamura, ad essere risultate essere le più interessanti, soprattutto per i fan di questo titolo. L'editor, noto soprattutto per aver lavorato per opere come My Hero Academia e Ayakashi Triangle, ha delineato alcuni progetti sorprendenti per il manga di Takeru Hokazono.

Imamura ha iniziato a discutere dei piani futuri per Kagurabachi, dapprima facendo crescere la popolarità del manga sia a livello nazionale che internazionale. Ha riconosciuto il supporto travolgente dei fan oltre i confini giapponesi e ha espresso gratitudine per l'affetto ricevuto.

L'obiettivo finale di Imamura è stato espresso chiaramente: portare Kagurabachi sul piccolo schermo in formato anime. "Spero che diventi un manga ancora più popolare. Per fortuna, la popolarità internazionale è estremamente alta, quindi mi piacerebbe mantenere la popolarità anche in Giappone. Alla fine, il nostro obiettivo è trasformarlo in un anime!", commenta l'editor.

Va sottolineato che al momento non esiste una produzione ufficiale dell'adattamento anime di Kagurabachi e le parole di Imamura riflettono piuttosto le intenzioni e le ambizioni del team dietro al manga. Tuttavia, dati i progressi e la crescente popolarità di Kagurabachi, quello di un adattamento anime non sembra un sogno irraggiungibile. Dopotutto, l'opera di Hokazono non è solo fra i più letti di MangaPlus, ma Kagurabachi è tra i manga più venduti in formato fisico del 2024.