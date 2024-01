Kagurabachi fa il tutto esaurito ancora prima dell'uscita, è assurdo!

Kagurabachi amplia la sua collezione di record con un altro, enorme traguardo: tra pochissimi giorni, il primo volume arriverà in formato cartaceo nelle librerie e fumetterie giapponesi, ma il tankobon, attualmente disponibile in pre-ordine nel Sol Levante, ha già fatto il tutto esaurito online.

Si tratta di un record eccezionale, soprattutto considerando che Kagurabachi ha debuttato pochi mesi fa in formato digitale. L'opera aveva già dimostrato di aver conquistato il cuore dei lettori online in Giappone e all'estero, ma con questa notizia è stato confermato che il manga di Takeru Hokazono è anche diventato un bestseller su piattaforme come Yahoo Japan, Rakuten Books ed E-Hon, tanto da essere già sold out a pochi giorni dal debutto.

Le vendite del primo volume di Kagurabachi confermeranno il destino dell'opera su Shonen Jump. Tuttavia, non possiamo trarre conclusioni definitive da questa anticipata corsa agli acquisti. Nonostante il successo in patria, va sottolineato che il manga di Takeru Hokazono ha una community particolarmente robusta soprattutto a livello internazionale.

Quindi, mentre il manga ha già iniziato a suscitare interesse in Giappone, bisognerà aspettare i dati ufficiali sulle vendite dopo il 2 febbraio, data ufficiale del debutto nelle librerie giapponesi, per avere una panoramica completa e scoprire se Kagurabachi si fermerà o continuerà la sua corsa sulle pagine del Weekly Shonen Jump di Shueisha.