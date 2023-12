Kagurabachi è diventato un fenomeno internazionale: i dati parlano chiaro

Kagurabachi ha segnato un cambiamento significativo nel mondo dei manga in Giappone, con un impatto ancora mai visto prima d'ora. Inizialmente, il manga ha catturato l'attenzione per i meme che sono nati dalle sue pagine, ma rapidamente la serie di Takeru Hokazono è stata notata dai fan di tutto il mondo per i suoi temi originali.

In queste settimane Kagurabachi ha subito un leggero calo di popolarità su Jump, ma è comprensibile per un manga che si è improvvisamente confrontato con titoli ben consolidati come Jujutsu Kaisen e My Hero Academia. Il motivo per cui quest'opera è diventata rapidamente un fenomeno è senza dubbio legato al successo che ha avuto all'estero, anche con soli 14 capitoli all’attivo.

Kagurabachi è molto spesso menzionato dalla rivista Nikkei, specializzato nelle notizie di livello economico in Giappone, principalmente grazie al suo riconoscimento internazionale. Il manga ha attirato l'attenzione del mercato giapponese solo in un secondo momento, in seguito al suo iniziale interesse globale.

Alcuni dati provenienti da Nikkei indicano che MangaPlus, l'applicazione gratuita per leggere i manga di Shueisha, è la quarta app di fumetti più scaricata al mondo da quando Kagurabachi è entrata nel catalogo, suggerendo che il fenomeno di questo titolo ha generato un impatto reale e significativo a livello globale.



Ciò potrebbe avere ripercussioni a lungo termine, contribuendo a mantenere in vita opere che altrimenti rischierebbero di passare inosservate in Giappone. Vi lasciamo con una meravigliosa pagina a colori Kagurabachi per festeggiare l'enorme successo del manga.