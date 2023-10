Kagurabachi: le fondamenta del power system della serie e la verità sulle spade incantate

Continua lo serie più in voga del momento, Kagurabachi incentrata sulla storia del giovane Chihiro Rokuhira, desideroso di recuperare le preziose e potenti spade forgiate dal padre, e scoprire di più su chi l’ha ucciso. Nel quarto capitolo l’autore, Takeruo Hokazono, aggiunge un tassello importante, rivelando il segreto dietro le katane incantate.

Mentre Chihiro si prepara a fronteggiare il ragazzo che stava inseguendo Char, e che secondo la bambina sa di una delle leggendarie katane, Shiba le spiega, presentandole anche ai lettori, le fondamenta del power system della serie. La forza degli esseri umani e il loro legame con la stregoneria e la capacità di eseguire incantesimi si lega all’energia spirituale, contenuta in ogni essere vivente. Tutti, quindi, possono allenarsi duramente per cercare di usare la stregoneria.

Ciò che rende così speciali le spade forgiate dal padre di Chihiro è che permettono all’energia spirituale di amplificarsi, a tal punto da raggiungere una nuova forma, come il pesce rosso che scaturisce dalla lama brandita dal protagonista stesso. In sostanza la sinergia che si viene a creare tra una persona in grado di controllare la stregoneria e abile nell’uso di una spada incantata può raggiungere un tipo di stregoneria evoluta e quindi attingere a poteri e capacità migliori.

Si tratta di un sistema originale e che lascia molta fantasia all’autore, il quale molto probabilmente ci sorprenderà nei prossimi capitoli rivelando altre forme e magari proprio la prima delle spade che Chihiro sta cercando per onorare la memoria del padre. Cosa ne pensate del power system di Kagurabachi? La serie vi sta piacendo? Fatecelo sapere nei commenti.

In conclusione, ecco le parole dei dirigenti di Shueisha riguardo il successo di Kagurachi, e vi lasciamo al nostro speciale sullo shonen del momento.