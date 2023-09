Kagurabachi è già una hit! Oltre 200000 visite su Manga Plus, top 10 nel mirino

Su Weekly Shonen Jump la competizione è aspra. La rivista di casa Shueisha è ben nota per la tendenza a cancellare le serie anche dopo pochi mesi se non incontrano immediatamente un nutrito sostegno da parte dei lettori. Ed è per questo che ogni trimestre ci sono avvicendamenti, e tra le novità stavolta c'è la serie Kagurabachi.

Dopo l'apprezzato MamaYuyu, che ha già potuto incassare il consenso di un mangaka famoso e navigato come Tatsuki Fujimoto di Chainsaw Man, è il turno di questa nuova serie scritta e disegnata da Takeru Hokazono e che ha fatto il suo debutto su Manga Plus domenica 17 settembre 2023. Un capitolo molto lungo con copertina dedicata e tre pagine a colori d'apertura, come di consueto per chi fa il proprio debutto sulla rivista di casa Shueisha, e poi un buon ritmo e un po' di scene dark.

La storia di Takeru Hokazono cattura e colpisce, e a testimoniarlo ci sono le tante visite che vengono registrate. Kagurabachi ha già superato le 200.000 visite su Manga Plus, un numero davvero elevatissimo per una serie preparata da un autore senza uno storico particolarmente forte dietro. Più precisamente, il manga ha raggiunto le 209.536 visite ed è appena a qualche migliaio di visite da Spy x Family e Black Clover, piazzati in undicesima e decima posizione rispettivamente.

Superando Spy x Family e Black Clover - con quest'ultimo destinato a scendere a causa della variazione della pubblicazione - Kagurabachi entrerà nella top 10 dei manga più letti su Manga Plus. E voi avete letto la nuova serie di Weekly Shonen Jump?