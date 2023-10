Kagurabachi è già meme? Un ministro di un paese cita il manga di Jump

Kagurabachi ha cominciato la sua serializzazione sul Weekly Shonen Jump di Shueisha solo a settembre di quest'anno, eppure ha già ricevuto un successo clamoroso, di cui solo poche opere possono vantare. Dopo aver superato Jujutsu Kaisen in numero di visualizzazioni sull'app MangaPlus, la serie si appresta a superare altri record.

Uno di questi nuovi record è a dir poco geniale e siamo certi che vi stupirete nel leggere di che si tratta. Nelle ultime ore è spuntato un meme che riguarda proprio il manga di Takeru Hokazono, pubblicato dal Governo di Singapore!

Con l'obiettivo di salvare l'ambiente, il Ministero della Sostenibilità e dell’Ambiente ha pubblicato un annuncio che si ispira proprio a Kagurabachi. Nel post pubblicato su Facebook viene scritto questo: "La nostra battaglia contro i rifiuti sarà combattuta con tutte le nostre forze. Esistono diversi modi per aderire, come armarsi di una borsa riutilizzabile la prossima volta che si va a fare la spesa. Controlla qui per ulteriori modi in cui puoi combattere gli sprechi!"

Nel post è presente un signore con in mano un porro, nella stessa posizione in cui Chihiro brandisce la sua katana. Per giunta, al termine della descrizione è stato inserito l'hashtag #Kagurabachi, che non lascia dubbi sull'omaggio realizzato dal Ministero. Quest'immagine ha fatto in poco tempo il giro del web.

I fan amano già questo nuovo manga di Jump, a tal punto che Kagurabachi è stato reso un anime da alcuni appassionati della serie. Non solo, nella top 10 manga che meriterebbero un anime stilata dai fan, Kagurabachi ricopre il primo posto. Un risultato notevole!