Kagurabachi, il mondo si amplia con il cliffhanger del capitolo 8

Il manga di Kagurabachi è sotto le luci della ribalta. Tutti i fan attendono con ansia il momento in cui Chihiro si imbarcherà per una nuova avventura e, com'è stato visto alla fine del capitolo nove, sembra che sia giunto il momento per questa serie di cominciare il suo primo vero arco narrativo.

Il manga di Kagurabachi ha chiarito sin da subito quale fosse l'obiettivo principale di Chihiro, ossia vendicare la morte di suo padre, ucciso per mano di un gruppo di stregoni. Non solo, codesti assassini hanno anche rubato le Lame Incantate create dal suo genitore, per questo motivo il nostro protagonista è intenzionato a dare la caccia ai criminali.

Negli scorsi capitoli, lo abbiamo visto faccia a faccia con uno di questi stregoni assassini, al centro del suo primo vero combattimento con una Lama Incantata. Adesso, può finalmente dimostrare al pubblico di che pasta è fatto. Dopo essersi trovato faccia a faccia con uno stregone assassino nei capitoli precedenti, è finalmente riuscito a affrontare il suo primo vero combattimento con una Lama Incantata, ed è chiaro che quest'altro combattente sarà la sua prima vera prova di potere nella serie.

Tuttavia, Chihiro scopre in poco tempo che il suo nemico possiede la Cloud Gouger, una potente lama di cui il protagonista era stato informato precedentemente. Al termine del capitolo 8, entrambi questi personaggi attivano i poteri delle loro lame incantate, anticipando un vero combattimento.

Nello stesso capitolo ha debuttato una pagina a colori di Kagurabachi per festeggiare i grandi record di questo manga. D'altro canto, Kagurabachi è già diventato un meme.