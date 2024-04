Kagurabachi omaggia ONE PIECE: Chihiro è come Zoro in quest'immagine

Nonostante le differenti narrative, Kagurabachi e One Piece hanno numerosi punti in comune. Entrambe le opere nascono sotto la casa editrice giapponese Shonen Jump e sono opere acclamate in ogni parte del mondo per la loro trama coinvolgente e per i personaggi interessanti. Tuttavia, Kagurabachi ha ancora molto da dimostrare, dal momento che la sua pubblicazione è iniziata solo pochi mesi fa.

Nell'ultima settimana, Kagurabachi ha offerto agli spettatori un'epica battaglia, mettendo in scena uno scontro senza precedenti per Chihiro, il protagonista. Determinato a recuperare le leggendarie spade appartenute a suo padre prima del suo assassinio, il protagonista si immerge in un'asta per vendita di lame simili, catturando l'attenzione con una mossa audace.

La rivelazione che segue non manca di stupire, poiché il protagonista confessa di aver acquisito per sé una seconda lama, dimostrando un'abilità straordinaria che richiama alla mente lo stile distintivo di Zoro. Come illustrato, Chihiro viene ritratto con l'elsa della spada stretta tra i denti, impugnando così contemporaneamente due lame durante il combattimento.

Tale gesto non può che evocare la leggendaria tecnica a tre spade di Zoro in One Piece. L'immagine del guerriero che brandisce la spada tra i denti è diventata un tratto distintivo del personaggio, alimentando il fascino dei fan. E ora, Chihiro adotta chiaramente questa iconica caratteristica, omaggiando l'opera di Eiichiro Oda.

Intanto, il nuovo titolo di Shueisha continua a stupire i lettori con una storia shonen emozionante e coinvolgente. Ma Kagurabachi è diventato popolare solo per il meme? Questa è la domanda che si fanno molti fan, ma facciamo chiarezza!

Su One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti di oggi.