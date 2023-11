Kagurabachi: nuova pagina a colori per festeggiare la popolarità della serie

Pochi manga hanno raggiunto un grande successo in poco tempo come Kagurabachi di Takeru Hokazono. L'autore, di cui conosciamo veramente poco, ha pubblicato diverse one-shot prima di vedere debuttare una vera e propria serie a fumetti e nessuno si sarebbe aspettato che, al suo primo esordio, avrebbe raggiunto un tale successo.

Con solo otto capitoli, Kagurabachi ha superato Jujutsu Kaisen e, se continua così, potrebbe superare l'imbattibile ONE PIECE. La notizia ha fatto, in poche ore, il giro del web, attirando ancora di più l'attenzione della community su questo titolo.

Per festeggiare questo grande traguardo, Takeru Hokazono ha voluto regalare ai suoi fan un'immagine a colori molto speciale. Non solo, la serie manga ha creato un account X ufficiale che ha raggiunto, in poche ore, già 10.000 follower. Per qualsiasi notizia, anche noi vi invitiamo a seguire l'account @kagurabachi_x.

Tornando all'illustrazione in questione, qui Chihiro è accompagnato dalla sua fidata spada, un grande pericolo per tutti i suoi nemici. Questa pagina a colori è apparsa sul numero 49 della rivista Shonen Jump di Shueisha.

Il manga deve ancora debuttare con il suo primo volume, per cui la serie è ancora del tutto inedita in Italia. Per cui, può essere letta gratuitamente sull'app per cellulare Manga Plus di Shueisha, in lingua inglese. Questa serie è diventata così popolare in tutto il mondo che Kagurabachi è già diventato un meme, il ministero di un paese l'ha citato in un post.