Kagurabachi è sempre più pazzo: cosa succede nel capitolo 29

L'enorme successo di Kagurabachi è ormai evidente. L'opera di Takeru Hokazono ha colpito nel segno e, per questo motivo, è già stato deciso che Kagurabachi diventerà un anime. Ma cos'è successo nell'ultimo, folgorante, capitolo uscito? Ne parliamo con spoiler nelle prossime righe!

Nel capitolo 28 avevamo visto Chihiro sfondare le prime difese per impedirgli di reclamare lo Shinuchi prima che venisse venduto e, successivamente, ci era stato mostrato il ritorno in scena di Hiyuki Kagari, una nemica infuocata.

In realtà, Chihiro sperava di portare momentaneamente Hiyuki dalla propria parte per arrivare più velocemente allo Shinuchi e ciò ha portato ad un confronto interessante tra i due personaggi.

Il capitolo 29, uscito da poco, si apre proprio con l'alleanza temporanea tra Chihiro e Hiyuki che si fanno strada rapidamente tra le file di avversari per poi riunirsi ed avere un faccia a faccia in cui la ragazza rivela al protagonista di non poterlo uccidere fino a quando non riacquisirà il possesso di Enten.

Il discorso prosegue e Hiyuki spiega che il piano di Kamunabi è quello di far sì che l'asta proceda senza interruzioni, fino all'acquisto dello Shinuchi.

Hiyuki non è per nulla d'accordo con questo tipo di comportamento e decide di continuare ad aiutare Chihiro contro le numerose guardie del corpo che si frappongono fra il personaggio principale e l'asta.

In questo modo, Chihiro può allontanarsi, ma ora ha la consapevolezza che i nemici che si troverà davanti non sono tutti assassini senza scrupoli, hanno una coscienza.

La folle collaborazione tra Chihiro e Hiyuki ha pervaso interamente il capitolo 29, entusiasmando e intrattenendo a dovere gli appassionati.

Arrivati al capitolo 29, Kagurabachi è davvero semplicemente un fenomeno meme o merita la fama acquisita in questi mesi? Diteci cosa ne pensate nella sezione commenti.

