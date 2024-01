Kagurabachi si prepara al debutto in formato tankobon: arriverà anche in Italia?

Iniziato il 18 settembre 2023 sulle pagine di Weekly Shonen Jump lo shonen Kagurabachi scritto e disegnato da Takeru Hokazono ha riscontrato un successo straordinario dopo appena qualche capitolo pubblicato, e ora si prepara ad arrivare sugli scaffali giapponesi in formato tankobon.

L’opera dark fantasy e thriller di Hokazono è riuscita in poco tempo a registrare risultati incredibili, riuscendo a classificarsi nelle prime posizioni tra le serie più lette su MangaPlus, piattaforma ufficiale dove vengono continuamente pubblicati capitoli dei manga editi dalla casa editrice Shueisha. Un’impresa non da poco, considerando i mostri sacri e inamovibili presenti in classifica come ONE PIECE, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia e Chainsaw Man.

Il travolgente successo di Kagurabachi portò anche ad una grande mobilitazione sui social degli appassionati, con fan art, concept di videogiochi e brevi adattamenti animati amatoriali aspettando l’annuncio ufficiale da qualche grande studio d’animazione. Aspettando di sapere quale grande casa editrice si occuperà di portare in Italia il manga di Kagurabachi, se Star Comics oppure Planet Manga o addirittura J-Pop, in fondo alla pagina potete vedere la cover del primo volume.

Al centro della copertina si trova il protagonista Chihiro Rokuhira, con la vistosa cicatrice sulla parte destra del volto che risalta per i colori chiari, mentre sferra un attacco a diversi avversari con una delle leggendarie spade magiche forgiate da suo padre. Prima di salutarci, ecco gli ultimi dati relativi a Kagurabachi, diventato un vero e proprio fenomeno internazionale, e vi lasciamo ad una speciale pagina a colori realizzata per celebrare la popolarità della serie.

Fateci sapere voi cosa ne pensate dell’arrivo di Kagurabachi in formato tankobon, e se state continuando a seguire l’opera.