Kagurabachi è la nuova promessa shonen di Shueisha: di cosa parla?

Con Black Clover ormai lontano dalle pagine di Weekly Shonen Jump e con My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e ONE PIECE immersi nei loro rispettivi archi narrativi finali, Shueisha è alla ricerca di una futura stella su cui puntare tutto. Questo ruolo sembra essere stato trovato in Kagurabachi.

Shueisha sembra aver trovato la sua nuova stella nascente. Il manga shonen di nuova generazione su cui l'editore punta per il futuro è Kagurabachi, manga scritto e illustrato da Hokazono Takeru il cui primo capitolo è arrivato nelle scorse ore sulla piattaforma web gratuita di MangaPlus.

Kagurabachi è una storia di vendetta e di sangue ambientata nel Giappone degli anni '50. Protagonista della storia è un giovane spadaccino e forgiatore di spade chiamato Chihiro. Nelle prime pagine dell'opera lo vediamo spensierato mentre trascorre le giornate ad allenarsi al fianco del padre aspirando a diventare un grande fabbro. Tuttavia, una tragedia lo colpisce. Il padre di Chihiro viene ucciso dalla Yakuza, ma prima della sua morte omaggia il ragazzo con una spada unica infusa di stregoneria e poteri immensi. Con questo dono tra le mani, la missione di Chihiro è quella di vendicare il genitore.

Kagurabachi è creato dal maestro Takeru, che in precedenza aveva scritto vari altri manga one-shot, tra cui "Enten" che gli era valso il 100° Tezuka Manga Award. Questa è dunque la prima serie dell'autore.

Kagurabachi aveva suscitato interesse ancor prima dell'uscita ufficiale, grazie a una massiccia campagna di marketing. Il manga presenta una trama interessante e illustrazioni di buona fattura, ma riuscirà a imporsi nel difficile mondo della serializzazione di un manga? Kagurabachi è solo una delle nuove hit su cui Weekly Shonen Jump sta puntando.