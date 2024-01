Kagurabachi è pronto al debutto: ecco la cover art del Volume 1

Con un successo planetario ottenuto in poche settimane dalla prima uscita e un enorme numero di letture ottenuto sull'app Mangaplus, capace di superare anche quelle di Jujutsu Kaisen, l'uscita del primo volume di Kagurabachi è fra i più attesi dei fan di tutto il mondo e finalmente è pronto al debutto in Giappone.

Il fenomeno internazionale di Kagurabachi, nato per gioco tramite dei meme diffusi sul web, dimostra il grande interesse nei confronti del titolo di Takeru Hokazono ma soprattutto l'influenza a livello globale che stanno ricevendo i manga negli ultimi tempi. È la prima opera che riceve un'accoglienza così calorosa dai fan di quest'industria ancor prima che venga pubblicato il primo volume.

Per fortuna, i fan giapponesi di Kagurabachi dovranno aspettare ancora molto poco prima di vedere il volume sugli scaffali. Intanto, possiamo dare un'occhiata alla cover art del primissimo volume dell'opera, disponibile in calce a questa notizia. La copertina vede il protagonista Chihiro con la sua fidata katana su uno sfondo rosso.

La trama di Kagurabachi è semplice e lineare, ma è riuscito a catturare l'interesse del pubblico per i temi oscuri e per i caratteri tipici di un manga shonen, restando comunque originale e accattivante. Chihiro, dapprima un ragazzo serio e impassibile, risveglia un'anima intrisa di rabbia e passione dopo l'assassinio di suo padre, un noto fabbro a cui era estremamente affezionato, da parte di alcuni stregoni. Quando prende fra le mani una spada magica forgiata dal padre, giura di vendicare la morte del genitore. Se ve lo foste persi, l'autore Hokazono ha pubblicato anche una pagina a colori di Kagurabachi per festeggiare l'enorme successo della serie.