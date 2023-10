Kagurabachi: la serie distrugge Dragon Ball e Boruto nei nuovi meme sui social

Kagurabachi è la serie del momento. Tutti i grandi appassionati di shonen si sono lasciati coinvolgere dal viaggio di vendetta di Chihiro e dall’universo caratterizzato da magia e katane ideato da Takeru Hokazono, e molti hanno voluto condividere il loro stupore di fronte ad una popolarità così travolgente suo social, con dei meme diventati virali.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad una strepitosa scalata del manga nella classifica delle serie più lette su MangaPlus, la piattaforma di distribuzione digitale dei titoli editi da Shueisha, dove si trova attualmente alla seconda posizione, subito dopo un mostro sacro come ONE PIECE. Questo risultato è già straordinario, considerato che finora sono stati pubblicati unicamente cinque capitoli della serie, ma sul web molti hanno già iniziato a proclamarlo un erede dei Big Three di Shonen Jump, vale a dire ONE PIECE, Naruto e Bleach, e qualcuno è arrivato addirittura a definirlo migliore di Dragon Ball, capostipite degli shonen moderni.

Come potete vedere dai post riportati in calce, lo stile e le tavole realizzate da Hokazono sono state paragonate a quelle del grande maestro Akira Toriyama, e alcuni fan hanno addirittura scherzato pubblicando dei falsi annunci riguardanti la conferma di una serie anime di Kagurabachi ad opera dello studio MAPPA, e addirittura un videogioco. Altri hanno invece evidenziato come, con estrema semplicità e rapidità, Kagurabachi sia riuscito a superare le letture di Dragon Ball Super e Boruto. Insomma, la storia di Chihiro ha raggiunto un successo non solo per il coinvolgimento dei lettori, ma diventando anche oggetto di moltissimi meme che continuano a diffondersi via social.

Fateci sapere voi cosa ne pensate della serie e del fenomeno mediatico che sta diventando lasciando un commento qui sotto. Intanto, ecco un approfondimento sul power system di Kagurabachi.