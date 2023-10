Kagurabachi: la serie si riconferma da record su Manga Plus, superata Jujutsu Kaisen

Arrivato al quinto capitolo pubblicato su Weekly Shonen Jump e sulla piattaforma digitale MangaPlus, Kagurabachi di Takeru Hokazono ha già raggiunto un’enorme popolarità tra i lettori. Andiamo ad analizzare, dati alla mano, l’incredibile fenomeno della storia di Chihiro alla ricerca delle spade forgiate dal padre.

Lanciato sul sito e sull’applicazione MangaPlus il 17 settembre 2023, Kagurabachi è stato protagonista di una scalata inarrestabile, che non si registrava sul sito dal debutto della seconda parte di Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto. Ad un mese esatto di distanza dalla sua pubblicazione, la serie di Hokazono ha raggiunto la seconda posizione delle serie più lette sulla piattaforma, avvicinandosi pericolosamente al milione di letture.

Un risultato incredibile, molto vicino alla prima posizione, occupata attualmente dall’immancabile ONE PIECE di Eiichiro Oda con oltre 1,1 milioni di letture, e che ha permesso alla storia di Chihiro di competere con serie consolidate da anni e considerate tra le migliori degli ultimi anni per la categoria shonen, come Jujutsu Kaisen di Gege Akutami e il sopracitato Chainsaw Man, rispettivamente a 869.397 e 765.856 letture. Ovviamente il passaparola tra appassionati, la curiosità di scoprire una nuova serie e magari la voglia di scoprire se sono presenti delle novità interessanti, ha contribuito a questa strepitosa scalata da parte di Kagurabachi, che sembra essere destinato solo a crescere.

Questo fenomeno aiuta anche a comprendere quanto al giorno d’oggi rilasciare gratuitamente i capitoli di settimana in settimana su una piattaforma digitale contribuisca a far crescere una serie ancor prima della pubblicazione del primo tankobon in Giappone, e mesi, se non addirittura anni, prima che tale serie venga portata in altri paesi in formato cartaceo.

