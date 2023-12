Kagurabachi sfida Boruto: lo scontro tra i due protagonisti è epico in una clip fanmade

Il debutto di Kagurabachi è stato di quelli irripetibili. In poche settimane dall'esordio, il manga shonen di Takeru Hokazono è riuscito a scalzare opere che dominavano la scena da anni, tutti eccetto ONE PIECE. È con il fandom di una serie in particolare che si è accesa una forte rivalità.

Un po' per gioco, le ultime settimane sono state contraddistinte dal fenomeno Kagurabachi, un manga di nuova generazione che si avvaleva del titolo di 'promessa' di Shonen Jump. Con 12 capitoli pubblicati, Kagurabachi è ora in discesa, ma comunque non in caduta libera.

In un meme Kagurabachi ha distrutto Dragon Ball, ma non solo. Kagurabachi si è andato a scontrare frontalmente con Boruto: Two Blue Vortex. Tra i due fandom la lotta è accesa, poiché entrambe le opere sono cominciate da pochissimo e se la giocano quasi alla pari a livello di visualizzazioni.

Sebbene Boruto: Two Blue Vortex capitolo 4 abbia fatto segnare un record su MangaPlus, la distanza tra i due shonen è risicata. Il manga sequel di Masashi Kishimoto è il quarto più letto di MangaPlus, con quasi 500 mila visualizzazioni. Kagurabachi segue a circa 450 mila visualizzazioni, lasciandosi alle spalle My Hero Academia.

Lo scontro si infiamma con una epica clip fanmade che porta Chihiro Rokuhira a sguainare la spada contro Boruto Uzumaki sotto un cielo illuminato solo dalla luna. L'animazione condivisa sul TikTok dell'utente Travislll è con i fiocchi e mostra il protagonista di Kagurabachi brandire la sua katana Enten, con cui riesce a tagliare in due l'avversario. Quello che viene fatto a pezzi è in realtà un clone, poiché Boruto si avvicina a Chihiro alle spalle colpendolo con il Rasengan Uzuhiko. Con i due che incrociano gli sguardi colmi di risolutezza, il filmato si conclude lasciando il combattimento in sospeso.