Kagurabachi sorprende ancora: il Volume 2 arriva in Giappone, ma l'Italia?

Il fenomeno Kagurabachi continua: con un debutto eccezionale sull'app di lettura MangaPlus, il primo volume della serie ha già fatto il tutto esaurito in Giappone, sia online che nelle librerie e fumetterie fisiche.

Visto l'enorme successo ricevuto, tutto derivato da un semplice meme girato sul social X, la notizia di un secondo tankobon per Kagurabachi non stupisce. Dopo un eccezionale numero di vendite, è ormai scontato che la serie sia destinata a procedere a lungo.

Nonostante non sia stato ancora diffuso il numero di vendite, alcune immagini comparse sui social confermano che il primo volume dell'opera di Takeru Hokazono è diventato quasi del tutto introvabile in Giappone, confermandone il successo. Ma quindi, cosa sappiamo sul debutto in Italia? Kagurabachi arriverà anche sul nostro territorio?

Precedentemente, vi avevamo accennato che per l'uscita di Kagurabachi in Italia avremmo dovuto attendere il numero di vendite in Giappone e all'estero. Sebbene sia evidente che nel paese del Sol Levante il primo volume del manga abbia avuto un ottimo riscontro, sono le vendite a livello internazionale che definiranno l'uscita dell'opera nel nostro paese.

Ciò che è certo è che, al momento, non si vocifera alcuna serializzazione di Kagurabachi in Italia da parte di nessuna casa editrice. Tuttavia, l'enorme riscontro che ha ricevuto il titolo lascia ben sperare che, presto o tardi, l'opera farà il suo debutto anche da noi. Intanto, potete già dare un'occhiata alla copertina del primo volume di Kagurabachi, che vede il protagonista Chihiro con la sua iconica spada.