Kagurabachi: il successo della serie ha colpito anche i dirigenti di Shueisha

La stagione autunnale di Shonen Jump ha portato con sé una grande novità in casa Shueisha. Mentre serie come My Hero Academia si avvicinano all’atteso finale, e opere come Mashle e Black Clover hanno lasciato le pagine della rivista, Kagurabachi ha rinnovato l’interesse dei lettori, catturando anche l’attenzione dei dirigenti della casa editrice.

In pochissimo tempo e con appena tre capitoli pubblicati in digitale su MangaPlus, l’opera di Takeru Hokazono è diventata una delle più lette e seguite anche dai lettori europei e americani. Il viaggio di vendetta intrapreso da Chihiro ha già conquistato un posto di rilievo nelle serializzazioni di Shonen Jump, e questo successo non è certamente passato inosservato ai piani alti della casa editrice.

“Kagurabachi, che ha debuttato di recente su Weekly Shonen Jump, è diventato uno degli argomenti e interessi principali per il pubblico oltreoceano sin dall’uscita del primo capitolo, diventando estremamente popolare”, così ha commentato Yuta Momiyama, direttore di Jump+ e dell’applicazione e del sito MangaPlus, in un messaggio riguardante l’aggiornamento della piattaforma con due piani d’iscrizione relativi al catalogo di manga che offrono.

Momiyama ha anche confermato che quanto visto finora non è che un assaggio di ciò che avverrà nel futuro della serie, dove l’azione sarà principale. “Non è automatico che se un’opera viene ben recepita in Giappone allora lo sarà oltreoceano” ha continuato, prima di parlare della diffusione odierna e notare come oggi una serie pubblicata in Giappone e pubblicata su piattaforme digitali ufficiali in più lingue possa puntare ad ottenere da subito una popolarità a livello mondiale.

E voi cosa ne pensate di Kagurabachi?