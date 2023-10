Kagurabachi è in top 3 su Manga Plus! I risultati ottimi del nuovo manga di Jump

Continua la storia di Kagurabachi, con la presentazione di un grande nemico per Chihiro nel capitolo 3. Capitolo che conferma ancora la bontà della serie e di come i lettori apprezzino questa storia dalle tinte molto più dark della media dei titoli di Weekly Shonen Jump. A sorpresa, così, sembra essere arrivata una nuova hit.

Questa sorpresa viene confermata di settimana in settimana con l'aumentare del numero di lettori della serie. Se ancora non sono noti i primi risultati su Weekly Shonen Jump, sono già ben chiare le indicazioni provenienti da Manga Plus e da Shonen Jump+. I due portali si dedicano a due tipologie di lettori completamente diversi per gusti e geografia, eppure entrambi confermano un trend importante.

Dopo essere arrivato in top 10 su Manga Plus, la serie di Takeru Hokazono continua a fare incetta di visite sul portale di manga per l'occidente. Come si può vedere dall'immagine in basso, che riprende lo stato delle visite del sito nella mattina del 5 ottobre 2023, Kagurabachi è in top 3 su Manga Plus. Un risultato che implica il superamento di Boruto: Two Blue Vortex e di Chainsaw Man, due dei manga più letti su Manga Plus. Con ben 740.000 visite superate, la serie ha davanti solo due giganti del calibro di Jujutsu Kaisen e ONE PIECE. Al momento i due titoli sembrano essere nettamente superiori in quanto a visite, tuttavia la situazione potrebbe mutare in fretta.

Invece, in Giappone, le visite di Kagurabachi hanno superato il milione su Shonen Jump+. Il primo capitolo della serie si è quindi confermato un successo anche sulla piattaforma digitale di Shueisha. Ora non resta che capire quanto questa popolarità verrà confermata anche sulla rivista di manga più famosa al mondo. E voi vi aspettavate questo grandissimo successo?