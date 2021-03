Kaguya-sama 220: il nuovo capitolo manda in visibilio i fan su Reddit e Twitter

Quando iniziò a pubblicare su Miracle Jump, il mangaka Aka Akasaka non si aspettava di certo che il suo fumetto diventasse un successo di queste proporzioni. Dopo aver ottenuto un riscontro positivo con i primi 10 capitoli, Kaguya-sama: Love is War è stato spostato su Weekly Young Jump e da lì ha continuato a ottenere sempre più popolarità.

Dopo la prima stagione dell'anime, anche la seconda di Kaguya-sama: Love is War è risultata esplosiva e ha incentivato ancora di più i fan a recuperare il manga. Il fumetto di Aka Akasaka è arrivato a una fase fondamentale della storia e il capitolo 220 di Kaguya-sama ha fatto letteralmente impazzire tutti i lettori.

Da tempo ormai Kaguya Shinomiya e il presidente Miyuki Shirogane sono diventati una coppia, non senza difficoltà e con aspettative future non semplici da raggiungere, ma negli ultimi tempi i personaggi erano sempre più vicini al fare sesso per la prima volta. Prima dal punto di vista maschile e poi da quello femminile, Aka Akasaka ha fatto culminare quest'arco in un climax alla fine del capitolo 220 di Kaguya-sama che è stato estremamente apprezzato dai lettori per la dolcezza con cui ha trattato il tema senza la necessità di sfruttare scene ecchi o spinte.

Su Reddit, il manga è ormai tra i più commentati e votati in vari subReddit, mentre su Twitter sono stati tanti i commenti che gioivano per l'ulteriore passo avanti della coppia. Anche su MyAnimeList il voto continua a crescere e la media ora sfiora il 9, piazzandosi così al dodicesimo posto dei manga con il voto più alto di sempre su quella piattaforma. Si avvicina però la fine di Kaguya-sama: Love is War, dato che l'autore ha comunicato che ormai siamo nell'arco finale.