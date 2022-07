Kaguya-sama: l'anime continuerà con un film secondo un leak

Da pochi giorni è terminata l'ottima stagione 3 di Kaguya-sama: Love is War, un ciclo di episodi culminati in un momento che i fan aspettavano tanto. Ovviamente la storia di Kaguya e Shirogane non finisce qui, dato che ci sono ancora tanti elementi da dover trattare ed esplorare, magari in un nuovo progetto animato.

Con il finale della terza stagione infatti era stato anticipato l'arrivo di un nuovo anime per Kaguya-sama: Love is War. La storia in formato animato quindi continuerà, e ora emergono nuovi dettagli su questo progetto in arrivo.

Il sequel di Kaguya-sama: Love is War sarà un film e non una serie TV. Di conseguenza niente nuovi episodi, ma una pellicola comunque di buona durata che narrerà gli eventi dell'arco intitolato "Il primo bacio non finisce mai", ambientato subito dopo il festival culturale della Shuchiin. Secondo alcuni leak, questo film potrebbe arrivare già a Natale, per sincronizzarsi al meglio con l'ambientazione.

Non è noto se questo sarà l'ultimo progetto animato di Kaguya-sama: Love is War, dato che potrebbe fare da finale della serie e si concluderebbe più o meno in concomitanza con il manga di Aka Akasaka, anch'esso vicinissimo alla conclusione e che giungerà al termine nel giro di qualche mese.