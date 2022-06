Kaguya-sama: l'anime scavalca le classifiche grazie all'ultimo episodio

My Anime List è un servizio molto conosciuto tra gli appassionati di anime di tuto il mondo, un portale che permette di tenere traccia dei titoli in uscita e di restare al passo con le varie serie. L'ultimo episodio di Kaguya-sama: Love is War sembra essere riuscito in un'impresa titanica.

Nessuna serie è come FullMetal Alchemist: Brotherhood, uno degli anime più conosciuti al mondo nonché uno dei caposaldi dell'industria dell'intrattenimento giapponese che da anni domina le migliori classifiche a tema. My Anime List non fa eccezione dal momento che da diverso tempo la serie si erge al primo posto dell'imponente catalogo del servizio con una media di 9.14/10 a fronte di quasi 3 milioni di utenti che l'hanno votata.

Ebbene, l'ultimo episodio di Kaguya-sama sembra avercela fatta. Nel momento in cui vi scriviamo, infatti, la terza stagione ha superato l'adattamento televisivo del manga di Hiromu Arakawa con 9.16/10, il tutto però con 'appena' 500mila utenti votanti. Ad ogni modo, è bene ricordare che già altri titoli riuscirono nell'impresa di spodestare FullMetal Alchemist, tuttavia il primato durò poco dal momento che i fan delle avventure dei fratelli Elric non persero tempo a a riposizionare l'opera sul trono.

Ad ogni modo, resta incredibile come un singolo episodio sia riuscito ad incrementare tanto il successo di Kaguya-sama 3. E voi, invece, cosa ne pensate? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.