Kaguya-sama: arrivano i nuovi poster natalizi per celebrare il film

La fine della stagione 3 di Kaguya-sama: Love is War - Ultra Romantic - ha coinciso con un momento apicale per la storia. Finalmente, Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane si sono resi conto con tanto di bacio di ciò che provano l'uno per l'altro. Anche se la stagione è finita, c'è ancora una parte di storia da raccontare per loro.

Questo bacio non è che l'inizio. Il film Kaguya-sama: Love is War "Il primo bacio non finisce mai" comporrà un altro pezzo fondamentale della loro storia, con il ritorno di una delle personalità di Kaguya Shinomiya. Per celebrare l'arrivo del lungometraggio, che sarà ambientato in periodo natalizio e che sarà proposto proprio il prossimo dicembre nelle sale giapponesi, sono state pubblicate nuove key visual.

In queste cinque immagini si vedono Kaguya e gli altri protagonisti vestiti per Natale. Kaguya e Miko hanno un vestito da Babbo Natale al femminile, mentre Shirogane al maschile. Un po' diversa la situazione per Chika Fujiwara, con un abito marroncino, e per Yu Ishigami, travestito invece da renna. Tra luminarie e alberi di Natale, si avvicina uno dei loro momenti più importanti. Intanto non perdetevi il trailer del film Kaguya-sama: Love is War "Il primo bacio non finisce mai".