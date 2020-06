Kaguya-sama, l'autore della sigla festeggia il successo e ringrazia i fan: 'Mi onorate'

Il cantante giapponese Masayuki Suzuki ha recentemente celebrato il successo della nuova opening di Kaguya-sama: Love si War, l'anime più seguito della stagione primaverile. Con un milione di views ottenute in appena 48 ore e più di dieci nell'arco dei due mesi successivi infatti, la sigla è diventata il pezzo di maggior successo del suo autore.

Il cantante era chiamato all'ardua impresa di bissare il successo di Love Dramatic, la sigla della prima stagione dell'anime, ed è riuscito ad ottenere un incredibile risultato grazie all'aiuto della talentuosa Airi Suzuki e del compositore Ikimono Gakari. Il pezzo è entrato di diritto nella Top 10 delle tracce anime più vendute in Giappone, riscuotendo anche un ottimo successo oltreoceano. Daddy Daddy Do, questo il nome del brano, ha anche ispirato diverse fan art, tra cui quella realizzata dall'artista Zendrawr visibile nell'immagine di copertina.

"Sono sorpreso, non pensavo che sarei riuscito ad ottenere un risultato del genere in così poco tempo", ha dichiarato Masayuki Suzuki, "sembra che il pezzo sia stato visto più volte anche dai fan occidentali. Leggere i commenti sotto il video è stato fantastico, ho notato che molte persone mi hanno addirittura descritto come il figlio di Elvis Presley e la cosa mi riempie d'orgoglio! Tra cover su YouTube e i numeri registrati dall'anime non so davvero cosa dire. Mi sento onorato e spero che il pezzo continui a farvi pensare in maniera positiva, visto anche il difficile periodo che stiamo passando!".

E voi cosa ne pensate? Vi piace la nuova sigla di Kaguya-sama: Love is War?