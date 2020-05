Kaguya-sama, l'autore di We Never Learn dedica un magnifico sketch ai protagonisti

Taishi Tsutsui, autore della famosa romcom We Never Learn, ha pubblicizzato sul proprio profilo Twitter la seconda stagione di Kaguya-sama: Love is War dedicando uno splendido sketch ai suoi protagonisti. In calce potete dare un'occhiata al disegno, in cui i componenti del consiglio studentesco sono ritratti con il personalissimo stile dell'autore.

Il mangaka non è nuovo a questo tipo di omaggi, ricorderete infatti che pochi giorni fa dedicò delle bellissime illustrazioni alle opere di due suoi colleghi, ritraendo Tanjiro Kamado di Demon Slayer e le cinque gemelle di The Quintessential Quintuplets per celebrare la conclusione dei rispettivi manga. L'illustrazione ritraente i personaggi di Kaguya-sama wa kokurasetai ha ottenuto più di 13.000 mi piace in nemmeno 24 ore.

L'immagine visibile in basso ritrae da sinistra verso destra il Presidente Miyuki Shirogane, la protagonista Kaguya Shinomiya, Chika Fujiwara, Miko Iino e Yui Ishigami. L'autore ha condiviso lo sketch scrivendo: "Sono in vacanza, quindi mi eserciterò ancora! Ho provato a disegnare i protagonisti di Kaguya-sama, una delle mie commedie romantiche preferite. Il mio preferito è Ishigami, ma tutti i personaggi sono così interessanti!".

E voi cosa ne dite? Che voto dareste allo sketch di Tsutsui? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento su Kaguya-sama: Love is War, in cui vi spieghiamo le ragioni del successo dell'anime.