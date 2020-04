Kaguya-sama, Chika diventa una sexy coniglietta di Playboy nelle nuove figure da 200€

Good Smile Company ha recentemente messo in vendita una nuova serie di figure con protagonista Chika Fujiwara, l'amatissima segretaria del consiglio studentesco in Kaguya-sama: Love si War. Le statuette sono in scala 1/4 e vedono la migliore amica di Kaguya Shinomiya in posa con un completino da coniglietta di Playboy, calze a rete e tacchi alti.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata al fronte retro del prodotto, già a ruba su tutti i siti di spedizione online. Su Good Smile Company i preordini sono aperti da oggi, giovedì 30 aprile 2020, fino al prossimo 25 giugno, al netto di esaurimento scorte. La statuetta, in vendita al modico prezzo di 25.000 yen (circa 200 euro), sarà distribuita tra un anno esatto, nell'aprile del 2021.

La compagnia giapponese FREEing si occuperà degli ordini, realizzando tutte le statuette in polivinilcloruro e facendole dipingere a mano. Le figure sono alte circa 36 centimetri e le calze, in particolare, sono realizzate a parte e inserite solamente a lavoro completo.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento su Kaguya-sama: Love is War, in cui vi spieghiamo le ragioni del successo dell'anime.