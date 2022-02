Kaguya-sama: un cosplay della best girl Ai Hayasaka realizzato da CarryKey

La famiglia Shinomiya è un colosso giapponese, con tante aziende all'attivo e un predominio totale del panorama industriale nipponico, ottenuto sfruttando tutto all'osso e utilizzando anche pratiche poco piacevoli contro i diretti rivali commerciali. Un contesto distruttivo in cui è cresciuta la protagonista di Kaguya-sama: Love is War.

Kaguya Shinomiya si è dovuta destreggiare fin da piccola tra tradimenti, insegnamenti infidi e una costante mentalità di supremazia. Per tantissimo tempo ha potuto contare soltanto su una persona, Ai Hayasaka, un personaggio che è molto più della sua cameriera personale che l'accompagna fin da piccola. Hayasaka, nonostante il loro rapporto subordinato, tenderà a diventare più una sorella per Kaguya, dandole le spinte necessarie per affrontare il proprio carattere.

Per questo e per tanti altri motivi, molti fan reputano Ai Hayasaka la best girl di Kaguya-sama: Love is War. Con un aspetto quasi da gal e modi di fare al limite nella versione scolastica, cambia completamente personalità a seconda della situazione. CarryKey ne fornisce un'interpretazione in questo cosplay di Ai Hayasaka, inserito su Reddit da qualche giorno e che ha ricevuto un buon numero di upvotes sulla piattaforma.

Il manga di Kaguya-sama sta per concludersi mentre Hayasaka e gli altri torneranno in Kaguya-sama stagione 3.