Kaguya-sama: cosplay di Chika Fujiwara in primo piano pronta per il festival dello sport

La vulcanica Chika Fujiwara è uno degli elementi di spicco di Kaguya-sama: Love is War. L'anime adattato dall'omonimo manga di Aka Akasaka è uno dei più noti romcom di stampo seinen degli ultimi anni e molto lo deve proprio a questo personaggio che porta caos e scompiglio nel consiglio studentesco.

Le sue gesta sono imprevedibili anche per i due geniali protagonisti Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane. La ragazza dai capelli rosa e il fermacapelli nero sulla frangia detterà molto i tempi delle fasi più comiche di Kaguya-sama: Love is War, ma il suo contributo non mancherà anche nei momenti più seri, specie per alleggerire la tensione.

Con la maggior parte degli episodi ambientati nella Shuchiin, il pubblico è abituato a vedere Chika Fujiwara in versione studentessa, con l'abito talvolta estivo talvolta invernale ma essenzialmente sempre nero e lungo, con un fiocco rosso al collo. Eppure durante il festival sportivo Fujiwara si presenta con una tuta che lascia molto più spazio alla sua prorompenza. Nonoka, cosplayer giapponese, ha deciso di presentare entrambe le modalità: ecco quindi un doppio cosplay di Chika Fujiwara sia con la divisa della Shuchiin che ben preparata per il festival sportivo.

Kaguya-sama inoltre è uno dei manga migliori del 2021 con sviluppi mai banali, tuttavia l'autore ha ormai confermato da tempo che Kaguya-sama sta per concludersi.