Kaguya-sama: un cosplay di Chika Fujiwara pronta rappare con la sua simpatia

Sono passati vari anni da quando Aka Akasaka ha iniziato a pubblicare Kaguya-sama: Love is War, un ottimo rom-com ma in chiave seinen e con degli stilemi più unici rispetto agli altri colleghi del settore. La popolarità raggiunta su Young Jump nel corso degli ultimi anni gli ha valso un anime, al momento in corso con la stagione 3 su Crunchyroll.

Sono tante le sfide che il consiglio studentesco deve superare: il presidente Miyuki Shirogane deve tenere a bada la scuola e svolgere il suo lavoro ritagliandosi comunque uno spazio come miglior studente, in più in contemporanea deve battagliare anche con la vice presidente Kaguya Shinomiya. Proprio quest'ultima, la protagonista di Kaguya-sama: Love is War, deve trovare l'equilibrio tra la sua famiglia e la sua voglia di far cedere Shirogane.

Nel mezzo della guerra viene scaraventata involontariamente Chika Fujiwara, segretaria del consiglio studentesco e che in più occasioni si ritrova a fare da coach a Shirogane. Il presidente del consiglio infatti ha tanti difetti e soltanto l'intrepida e vulcanica segretaria può insegnargli qualcosa. Anche cantare è possibile: ecco un cosplay di Chika Fujiwara con tutta la sua simpatia pronta a rappare nella foto di Seracoss.

Ormai da tempo Kaguya-sama: Love is War è vicino alla conclusione e sembra che Aka Akasaka chiuderà la storia nei prossimi mesi.