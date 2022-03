Kaguya-sama: un cosplay di Fujiwara e Kaguya da due gemelle italiane per la stagione 3

Il manga di Kaguya-sama edito in Italia da Star Comics è stato un successo in Giappone negli scorsi anni, distinguendosi dai classici rom-com grazie a una visione diversa di Aka Akasaka. La pubblicazione su Weekly Young Jump si è poi trasformata grazie a un adattamento animato, giunto ormai alla sua terza stagione.

Tra qualche giorno infatti sulle emittenti nipponiche farà il suo debutto Kaguya-sama: Love is War - Ultra Romantic, terzo ciclo di episodi che è già stato completato dalla produzione e non rischierà quindi rinvii di alcun tipo. Il sottotitolo della terza stagione fa già presagire sviluppi importanti e quindi tutti i fan sono in grande attesa.

Nel pubblico ci sono anche le due gemelle italiane cosplayer Betwin, che hanno deciso di omaggiare il manga e anime di Aka Akasaka. Kaguya Shinomiya e Chika Fujiwara sono insieme in questo cosplay, con le studentesse della Shuchiin impersonate ottimamente dalle due gemelle. L'uniforme scolastica in versione estiva, con il grembiule nero e la camicia bianca sotto dà un effetto realistico, mentre la libreria in fondo fa pensare subito alla sala del consiglio studentesco della scuola.

Anche se nell'anime non sono così affiatate, anche a causa di un carattere un po' più compassato di Kaguya, le due rimangono grandi amiche.