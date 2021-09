Kaguya-sama: un cosplay giapponese di Chika Fujiwara vi coinvolgerà nella sua danza

Uno dei romcom più famosi e amati degli ultimi anni è Kaguya-sama: Love is War, manga di Aka Akasaka in corso da diversi anni sulla rivista seinen Young Jump e che ha ricevuto anche vari adattamenti. Oltre due film live action, la sua popolarità è esplosa in concomitanza alla pubblicazione di un anime che sta per arrivare alla terza stagione.

Anche con alcune trovate geniali, l'anime di Kaguya-sama: Love is War ha fedelmente riportato il carattere e le storie di questi personaggi. Il consiglio studentesco della Shuchiin è diventato il teatro di questa battaglia d'amore tra Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane, ma che vede anche la presenza di Chika Fujiwara, la vulcanica e caotica segretaria del gruppo, completamente estranea alla battaglia della coppia di presidenti.

Con il suo carattere aperto ed estroverso, ma anche egoista e presuntuoso, Chika Fujiwara è uno dei personaggi più amati di Kaguya-sama: Love is War. In particolare l'apprezzamento per lei è salito in occasione della virale ending della prima stagione dell'anime, con la Chika Dance che balzò in cima alle classifiche per diversi giorni.

Vediamo in azione la segretaria del consiglio studentesco grazie a una cosplayer giapponese le cui foto sono disponibili in basso con il post su Twitter e alla fonte per chi volesse un album più esteso. Cosa ne dite di questo cosplay di Chika Fujiwara?