Kaguya-sama cosplay: la protagonista in un set di foto di Neurahone

Kaguya-sama è stato l'anime della stagione, con i suoi episodi che hanno rallegrato gli spettatori che non hanno potuto godere di molte trasmissioni nel periodo primaverile, a causa del Coronavirus. Il gruppetto di protagonisti della Shuchiin ha dato vita a scene comiche ma anche toccanti e in cima a questi eventi c'è la protagonista Kaguya.

Kaguya Shinomiya, figlia minore del casato Shinomiya e una delle persone più influenti della Shuchiin, sia per il suo pedigree sociale che per il suo ruolo da vicepresidente. È una ragazza cinica e che non si fa scrupoli nell'usare trucchetti a causa dell'ambiente in cui è cresciuta, che però la rende anche ingenua su certi argomenti. I fan l'hanno apprezzata per il suo modo di fare ma anche per l'evoluzione che sta avendo nel corso di Kaguya-sama: Love is War.

Con l'esplosione di popolarità dell'anime, in rete stanno spuntando sempre più cosplay su Kaguya e sugli altri personaggi del gruppo. Oggi vi presentiamo il lavoro di Neurahone, ragazza che su Instagram ha portato due foto con il suo cosplay di Kaguya Shinomiya che potete vedere nel post in basso. Vestita col classico abito nero della Shuchiin, Neurahone si mostra in due pose che riprendono due atteggiamenti di Kaguya, uno più convinto e l'altro imbarazzato. Vi piacerebbe vedere altri cosplay a tema Kaguya-sama?