Kaguya-sama e il crossover con Oshi no Ko: rivelato a sorpresa come finirà la serie!

Ormai non ci sono più dubbi: Kaguya-sama: Love is War è vicino alla conclusione. L'autore Aka Akasaka ha lanciato l'arco finale più di un anno e mezzo fa, chiudendo piano piano le storie di tutti i personaggi. Adesso siamo al giro conclusivo, con l'ultima decina di capitoli in preparazione.

Manca infatti da completare soltanto l'ultimo volume prima di sapere come si concluderà la storia di Kaguya e Shirogane. I due studenti, al momento alle prese con una relazione a distanza, si stanno impegnando per avverare i propri sogni e qualcosa in più la si saprà alla fine del manga, con l'ultimo capitolo. Intanto però l'autore Aka Akasaka ha riservato una sorpresa al suo pubblico rivelando il destino di Kaguya. Attenzione quindi spoiler dal prossimo paragrafo.

Su un'edizione speciale di Weekly Young Jump, è stato pubblicato un capitolo speciale di Oshi no Ko, incentrato principalmente sulla gemella Ruby. Nel finale, a sorpresa, compare Kaguya Shinomiya, o meglio Kaguya Shirogane. La ragazza si è quindi sposata con Miyuki e ha assunto il suo cognome, mentre è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare una fotografa.

Non è una novità per chi segue i tweet dell'autore, dato che questi aveva già dichiarato che i due manga erano ambientati nello stesso universo e che non escludeva qualche crossover particolare. Vi è piaciuto vedere in anticipo questo lieto fine?