Kaguya-sama, il film è ufficiale: ecco i primi dettagli su The First Kiss Never Ends

Attraverso una prima key visual condivisa sul sito web e sui profili social ufficiali, è stato confermato che Kaguya-sama: Love is War continuerà con un film anime. Dopo la proiezione nei cinema giapponesi, la pellicola, titolata "The First Kiss Never Ends", verrà adattata dalla prossima serie anime.

I leak sul film di Kaguya-sama sono stati confermati in via definitiva. Sull'account Twitter dell'anime, è stata infatti pubblicata un'immagine promozionale che ritrae un primo bacio. Con la recente trasmissione della terza stagione, Kaguya-sama ha scavalcato le classifiche dei più apprezzati, ma l'avventura di Kaguya e Shirogane non è finita.

Di Kaguya-sama: Love is War - The First Kiss Never Ends non si hanno ancora informazioni ufficiali. Con l'ultima puntata della terza stagione anime andata in onda a fine giugno, probabilmente A-1 Pictures rilascerà la pellicola solamente nel 2023. In attesa di altri dettagli, ecco la recensione su Kaguya-sama: Love is War 3.

L'anime movie adatterà l'omonimo arco narrativo della serie manga di Aka Akasaka. Tuttavia, questa parte di storia non sarà un esclusiva dei cinema giapponesi. È infatti già stato reso noto che questa parte di storia andrà in onda sulle reti televisive nipponiche in seguito alla proiezione nelle sale, esattamente come successo con Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Mugen Train.