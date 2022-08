Kaguya-sama sta per finire, ma Aka Akasaka già ha un'altra serie pronta: le novità

È da diverso tempo che Aka Akasaka ha annunciato la fine di Kaguya-sama: Love is War, il suo manga di punta. Pubblicato inizialmente su Miracle Jump e poi spostato sulla più famosa rivista seinen Weekly Young Jump, la serie ha avuto un successo inaspettato, rompendo alcuni canoni del genere romcom. Ora però mancano pochi capitoli a Kaguya-sama.

Eppure Aka Akasaka non se ne starà con le mani in mano. Il mangaka è già impegnato su Oshi no Ko, portato avanti a quattro mani con la disegnatrice Yokoyari Mengo, pubblicata sempre su Weekly Young Jump. Eppure il vulcanico mangaka ha le idee ben chiare in testa e ha annunciato che tornerà con un'ulteriore serie.

Su Weekly Young Jump, dopo la fine di Kaguya-sama: Love is War, si preparerà per portare un altro manga. Non sono stati dati i tempi, ma ha già una storia in mente e vuole trovare un disegnatore che possa disegnarla. Ciò vuol dire che Akasaka non disegnerà più, dedicandosi soltanto alla sceneggiatura sia di Oshi no Ko che della nuova serie.

Forse Kaguya-sama: Love is War sarà la sua ultima esperienza come mangaka disegnatore? In ogni caso, non resta che vedere come chiuderà le fila della commedia romantica con la guerra di cervelli.