Kaguya-sama, la giovane idol giapponese Airi Suzuki incanta i fan ballando la Chika Dance!

Airi Suzuki, cantante e giovane idol giapponese conosciuta soprattutto a causa della sigla d'apertura di Kaguya-sama: Love is War 2, ha deciso di fare un piccolo regalo ai propri fan, pubblicando un video durante il quale danza seguendo i passi della Chika Dance, con tanto di cosplay e stanza a tema.

I post dedicati all'anime hanno ottenuto il record di mi piace sul profilo Twitter dell'artista, e il video vanta già centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. La cantante, ex membro del gruppi J-pop femminile C-ute e ora militante nei Buono!, ha visto crescere esponenzialmente la sua fama sui social dopo la trasmissione della seconda stagione dell'anime di Kaguya-sama: Love is War, che ha avuto modo di promuovere esibendosi più volte in live.

La Chika Dance, dal canto suo, è diventata un vero e proprio fenomeno social sin dalla sua prima apparizione nel 2019, e secondo quanto dichiarato dalla doppiatrice avrebbe registrato decine di milioni visualizzazioni in meno di un anno. La performance di Airi Suzuki è assolutamente eccezionale, e chissà che la ragazza non torni a comporre l'opening della terza stagione di Kaguya-sama: Love is War.

E voi cosa ne dite? Che voto dareste all'esibizione della cantante? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il manga di Kaguya-sama: Love is War è disponibile anche in Italia, per cortesia di Edizioni Star Comics.