Kaguya-sama 'Il primo bacio non finisce mai': nuova locandina per il film e data di uscita

Il manga di Kaguya-sama sta per finire e Aka Akasaka sta già per occuparsi di un nuovo fumetto. Sul fronte animato, invece, c'è stata la conclusione della terza stagione con un finale attesissimo da tutto il pubblico. La storia però non è finita e infatti nei prossimi mesi debutterà un film sequel: Kaguya-sama "Il primo bacio non finisce mai".

La storia di Kaguya e Shirogane non inizia né si conclude con il bacio sulla cima dell'edificio della scuola, ma c'è altro che verrà raccontato proprio in questo film. Kaguya-sama "Il primo bacio non finisce mai" è previsto per il prossimo inverno, il che significa una finestra temporale che va tra dicembre 2022 e febbraio 2023 in Giappone. In attesa di un trailer o di altre informazioni, viene confermata la locandina.

La key visual di Kaguya-sama "Il primo bacio non finisce mai" è divisibile in tre parti. In alto c'è il logo della serie con il sottotitolo del film. Nella striscia più centrale c'è invece l'eroina in due versioni: la prima seduta, con i capelli sciolti, mentre la seconda addormentata, con i capelli legati nel modo in cui siamo soliti vederla, il tutto in un'aula di tribunale. Infine c'è la porzione più grossa, quella che riprende entrambi i volti di Kaguya-sama con un effetto particolare ocra e azzurro.

I due volti di Kaguya lotteranno tra loro per aggiudicarsi Shirogane? Intanto non perdetevi la recensione di Kaguya-sama stagione 3.