Kaguya-sama 'Il primo bacio non finisce mai': trailer per il film e nuova locandina

La terza stagione di Kaguya-sama: Love is War è stata certamente un tripudio di emozioni. Dopo più di 30 episodi di battaglie mentali che i protagonisti Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane hanno dovuto sostenere nel corso di un anno a scuola, i due si sono finalmente avvicinati, con la loro storia romantica che inizia nella notte del festival.

Finalmente i due ragazzi si sono baciati, facendo capire chiaramente cosa provano l'uno per l'altra. La storia di Kaguya-sama: Love is War però non finisce qui, dato che immediatamente dopo la conclusione della terza stagione è stato annunciato l'arrivo di un film.

Il film Kaguya-sama: Love is War "Il primo bacio non finisce mai" si mostra in un trailer. Lo studio ha deciso di raccogliere i momenti più importanti delle prime tre stagioni, con Shirogane e Kaguya insieme, cosa che ha contribuito a costruire la loro storia. Ma si passa poi alle scene con i due da soli e una Kaguya in versione fredda, come culminerà il tutto? C'è anche una locandina del film di Kaguya-sama, con tutti e cinque i protagonisti coinvolti nei festeggiamenti natalizi, che saranno importanti per tutti.

Il debutto del film Kaguya-sama: Love is War "Il primo bacio non finisce mai" è previsto in Giappone per il prossimo inverno.