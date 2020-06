Kaguya-sama: Love is War 2 chiude col botto, crescono anche le vendite del manga

La stagione 2 di Kaguya-sama: Love is War si è definitivamente conclusa nella giornata di ieri e, riprendendo le parole del narratore, "la battaglia andrà avanti ancora per molto!". In attesa dell'annuncio della terza stagione comunque i fan si sono riversati sui social, ringraziando lo studio di animazione A-1 Pictures per l'ottimo lavoro svolto.

Se l'undicesimo episodio dell'anime aveva temporaneamente messo da parte la classica vena comedy per trattare un tema più importante, il season finale si è concluso letteralmente con il "botto", ovvero con un'esilarante esplosione che ha nuovamente messo faccia i faccia i due protagonisti. I primi 11 episodi della seconda stagione di Kaguya-sama: Love is War hanno adattato i capitoli dal 46 al 90, al netto di qualche piccolo salto necessario per non sforare. Il season finale ha invece adattato, in quest'ordine, i capitoli 100, 101 e 91, con una parziale riscrittura del terzo per favorire la chiusura della serie.

In contemporanea con la conclusione della seconda stagione è stato anche confermato che il manga ha raggiunto la cifra di 12 milioni di copie in circolazione, aggiungendo quindi un altro milione al totale presentato lo scorso 5 giugno. L'opera è attualmente distribuita in Italia da Edizioni Star Comics.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la seconda stagione? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Parte 2, ultima fatica dei ragazzi di A-1 Pictures, arriverà il prossimo 11 luglio.