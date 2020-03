Kaguya-sama: Love is War 2 debutta l'11 aprile, online il secondo trailer ufficiale

Manca ormai meno di un mese al debutto di Kaguya-sama: Love is War 2, la romcom di A-1 Pictures tratta dall'opera originale dell'autore giapponese Aka Akasaka. I fan sono impazienti di vedere il ritorno di Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane ed oggi, lo studio ha deciso di accontentarli condividendo il nuovo trailer ufficiale visibile qui sopra.

Il video mostra alcune scene tratte dalle nuove puntate, che copriranno gli archi narrativi dell'elezione del nuovo consiglio studentesco e del festival sportivo. È stato inoltre confermato che la stagione due adatterà alcuni dei capitoli saltati in precedenza e che si focalizzerà molto sui personaggi secondari, in particolar modo su Yu Ishigami e sulla new entry Miko Iino.

La prima stagione dell'anime Kaguya-sama: Love is War si è rivelata un successo straordinario, come dimostrano i risultati conseguiti ai Crunchyroll Anime Awards 2020 e l'inaspettata crescita nelle vendite del manga. I nuovi episodi saranno trasmessi a partire dall'11 aprile e adatteranno i capitoli dal 48 al 90 circa. L'opera originale conta attualmente più di 180 capitoli a disposizione.

E voi cosa ne pensate? State seguendo quest'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla meravigliosa immagine celebrativa del Volume 17.