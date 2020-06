Kaguya-sama: Love is War 2 vola nelle tendenze Twitter, fan in lacrime dopo l'episodio 11

E voi cosa ne pensate? Siete fan di quest'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che poco tempo fa l'autore del manga ha risposto alle domande dei fan da ubriaco , quindi non perdete l'occasione per scoprire cosa ha detto!

Ishigami in realtà aggredì l'ex fidanzato di una sua compagna di classe dopo aver scoperto che questi la tradiva e che era in procinto di condividere alcuni filmati osé, accettando di diventare capro espiatorio per salvare la ragazza dalla possibile violenza del ragazzo e dal bullismo degli altri studenti. Dopo essere stato etichettato come stalker e aggressore, Ishigami finì per essere "salvato" dal Presidente Miyuki Shirogane , che insieme al consiglio studentesco riuscì a rimettere insieme i pezzi.

Kaguya-sama: Love si War 2 è ormai prossimo alla conclusione , ma a quanto pare l'anime primaverile di A-1 Pictures non ha assolutamente intenzione di abbassare l'asticella. Il penultimo episodio dell'anime, il numero 11, è andato in onda nella giornata di ieri, e come potete vedere in calce molti fan sono letteralmente scoppiati in lacrime .

Ishigami bb is trending 🥺💖💖💖 pic.twitter.com/MVIroxOHrF — Kaguya 💖 (っ´▽`)っ @ Act-Age (@jaijaichan) June 21, 2020

Man, I just watched the episode of the year.

Totally masterclass, peak fucking fiction.

I love it here. Ishigami GOAT, Kaguya TOP FUCKING 1. 11/10.

I can't describe the perfection it was.



"Go to hell, jerk"

❤️ pic.twitter.com/YyjAfiuF0e — иello 🏹 (@ReadActAge) June 20, 2020

watch kaguya-sama love is war and let’s talk about ishigami yu’s character development for the rest of our fucking lives pic.twitter.com/P2O1FywIdf — 𝖓𝖊𝖎 // SHOYO GAY!! (@dazaidaddy) June 20, 2020

EPISODE OF THE YEAR!!

KAGUYA-SAMA ANIME OF THE YEAR!!

ISHIGAMI BEST BOY!!! pic.twitter.com/BEr885AAct — Christy✨Ishigami💜#BLM (@christy25oo) June 20, 2020