Kaguya-sama: Love is War 3 è in produzione, nuove informazioni in arrivo ad ottobre?

Dopo quasi un anno di silenzio, lo studio giapponese A-1 Pictures è finalmente tornato a parlare della terza stagione di Kaguya-sama: Love is War, la splendida commedia romantica tratta dal manga di Aka Akasaka. Il profilo Twitter ufficiale della serie, infatti, ha stuzzicato i fan suggerendo che qualche informazione potrebbe essere condivisa nel mese di ottobre.

In calce potete vedere il tweet, con in allegato una foto dei doppiatori dell'anime mentre festeggiano la trasmissione in prima tv di un programma dedicato proprio a Kaguya-sama: Love is War. Nel post lo studio ringrazia per il continuo supporto alla terza stagione dell'anime, e rivela che potrebbe esserci qualche sorpresa in programma per il mese prossimo.

Kaguya-sama: Love is War è una serie anime estremamente popolare in Giappone e in occidente, ritenuta tra le migliori commedie romantiche in circolazione. La prima stagione è stata trasmessa da gennaio a marzo 2019, e la notizia del rinnovo per la seconda stagione è arrivata poco dopo, con annuncio ufficiale con data e trailer condiviso nel mese di dicembre. Per la terza stagione i tempi si stanno facendo un po' più lunghi, ma considerando che A-1 Pictures sta lavorando su 86: Eighty Six, il nuovo anime originale Visual Prison e il film di Sword Art Online, è normale che ci sia qualche ritardo.

E voi cosa ne dite? Curiosi di ricevere nuove informazioni? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante!