Kaguya-sama: Love is War, l'anime cita e ringrazia Bakemonogatari con un magnifico artwork

Il profilo Twitter dedicato all'adattamento anime di Kaguya-sama: Love is War ha condiviso, poche ore fa, una splendida immagine crossover ritraente Chika Fujiwara nei panni di Hitagi Senjougahara, con la giovane segretaria intenta ad imitare la celebre posa della protagonista di Bakemonogatari.

La foto è stata pubblicata per ringraziare l'opera di Nisio Isin, dopo le innumerevoli citazioni presenti nell'epiodio 4 dell'anime. In calce all'articolo potete dare un'occhiata all'artwork, in cui diverse carte da gioco spuntano dalla gonna di Chika, oltre al post Reddit in cui sono stati raccolti tutti gli omaggi presenti nell'ultima puntata.

Bakemonogatari è un anime di Studio Shaft tratto dalla serie di light novel di Isin. Aka Akasaka, autore di Kaguya-sama, si è detto più volte fan dell'opera, e non è quindi una sorpresa che i ragazzi di A-1 Pictures abbiano deciso di omaggiarla nella serie televisiva. L'illustrazione in calce è stata realizzata da Yuko Hariba, direttrice generale delle animazioni in Kaguya-sama: Love is War 1 e 2.

E voi cosa ne pensate? Contenti di questo crossover? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento su Kaguya-sama: Love is War, in cui vi spieghiamo le ragioni del successo dell'anime.