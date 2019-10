Kaguya-sama: Love is War, annunciata la seconda stagione dell'anime!

La seconda stagione di Kaguya-sama: Love is War era già nell'aria, seppur la conferma tardava ancora ad arrivare. Rompendo gli indugi e le speculazioni, è lo stesso autore dell'opera ad annunciare l'attesissimo sequel di uno degli adattamenti animati più virali degli ultimi anni.

Tramite il proprio profilo, Aka Akasake conferma ai suoi lettori che la seconda stagione della trasposizione televisiva del suo manga è in produzione. Ad accompagnare il lieto annuncio, inoltre, il sensei aggiunge un'illustrazione inedita e la prima locandina promozionale dell'anime, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia.

Poco dopo, il sito ufficiale della produzione ha pubblicato sui propri canali un teaser trailer che conferma il ritorno del doppiatori ai rispettivi personaggi. Purtroppo, al momento non è stata rivelata una data d'uscita della seconda stagione, né di quante puntate si comporrà il sequel, ma è lecito aspettarsi una trasmissione nel 2020, al fine di cavalcare l'onda della crescente popolarità di questa simpatica serie sentimentale.

La storia di Kaguya-sama: Love is War narra le vicende amorose di Miyuki Shirogane, il presidente del consiglio studentesco della Shuichiin Academy, e di Kaguya Shinomiya, vice-presidente dell'omonimo liceo. I due studenti, che provano gli stessi sentimenti, sono convinti che dichiararsi sia un segno di debolezza e, per questo motivo, tentano di far confessare l'altro tramite simpatici stratagemmi.

