Kaguya-sama: Love is War, annunciata una nuova serie anime

È da poco andato in onda l'episodio conclusivo della terza stagione di Kaguya-sama: Love is War, famosa serie ispirata al manga di Aka Akasaka. Lo studio di animazione ha quindi rivelato ai fan di essere al lavoro su un nuovo progetto incentrato sull'anime che racconta la storia di Kaguya e Miyuki.

L'account @animetv_jp ha condiviso su Twitter il messaggio che trovate in calce alla notizia, in cui viene annunciato un nuovo anime incentrato sulle vicende dei due protagonisti di Kaguya-sama. La terza stagione dello show si è conclusa dopo 13 puntate, ma i numerosi appassionati dell'anime saranno felici di sapere che lo studio A-1 Pictures è già impegnato ad animare il prossimo arco narrativo del manga. Per ora non sappiamo se si tratta di una quarta stagione o se sarà un lungometraggio, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo altri dettagli sul progetto.

Gli episodi della terza parte di Kaguya-sama: Love is War sono disponibili nel catalogo di Crunchyroll, in lingua originale e con i sottotitoli in italiano. Se non la avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra anteprima di Kaguya-sama: Love is War, mentre ecco tutti i dati di vendita del manga di Aka Akasaka, che confermano il grande successo ottenuto dall'opera.