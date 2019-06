Kaguya-sama: Love is War, arriva il primo trailer ufficiale

La serie manga di Aka Akasaka, Kaguya-sama: Love is War, ha riscontrato tantissimo successo in Giappone, ottenendo in fretta prima un anime di dodici episodi e poi addirittura un live-action. La commedia d'amore e guerra arriverà a settembre nelle sale cinematografiche nipponiche con l'impersonificazione di Kaguya Shinomiya e di Miyuki Shirogane.

Dopo aver svelato l'attesissimo personaggio di Yu Ishigami, interpretato da Hayato Sano, il film di Kaguya-sama: Love is War si mostra nel primo attesissimo trailer. Il sito ufficiale della pellicola ha pubblicato oggi su Youtube un estratto della durata di un minuto e mezzo che potete vedere in alto alla notizia.

Il trailer si concentra molto sul tema portante della serie, ovvero l'amore è guerra: tra due innamorati, colui che si dichiara per primo è il perdente è sarà costretto a vivere l'intera relazione da sottomesso, mentre il partner padroneggerà la situazione. È in questo contesto che Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya passano le giornate. Rispettivamente presidente e vicepresidente del consiglio studentesco, i due liceali della Shuchiin sono innamorati ma nessuno dei due vuole dichiararsi per primo. Pertanto, ogni giorno tentano, con stratagemmi mentali e piani subdoli, di mettere in crisi l'avversario e assicurarsi la vittoria.

Kaguya-sama: Love is War debutterà il 6 settembre, con Hayato Kawai alla regia e Yuichi Tokunaga alla sceneggiatura. Sho Hirano darà il volto al protagonista maschile Shirogane, mentre la bella Kaguya Shinomiya sarà interpretata da Kanna Hashimoto.