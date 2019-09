Kaguya-sama: Love is War, un artwork ci fa rivivere il bellissimo finale di stagione

Pochi giorni fa abbiamo parlato della stagione 2 di Kaguya-sama: Love is War, la serie di Aka Akasaka dedicata ai carismatici membri del consiglio studentesco della Shuchiin Academy. Neanche a dirlo, l'opera ha subito un'incredibile crescita in popolarità dopo l'uscita della serie tv, ritenuta da molti come la migliore rom-com sul mercato.

Il successo dell'anime si è riflettuto su Reddit, dove la serie conserva attualmente due titoli: quello di post con più upvote nella sezione r/Manga e quello di post più premiato nella storia della piattaforma, con ben 167 Platini, 178 Ori e 305 Argenti.

Il post in questione non è altro che la discussione dell'episodio 13, ritenuto dagli utenti come il coronamento di una stagione praticamente perfetta. A tal proposito, su Twitter è stata condivisa dall'utente @Spytrue un'illustrazione tratta proprio dal finale di stagione, ritraente il presidente Shirogane, la vicepresidentessa Shinomiya, la segretaria Fujiwara e il tesoriere Ishigami mentre si godono i fuochi d'artificio. L'immagine è visibile in calce all'articolo.

il successo della serie ha portato anche alla conferma di un film live action, pronto a sbarcare il prossimo 6 settembre in Giappone. Secondo voci di corridoio, la conferma della stagione due dovrebbe arrivare subito dopo il debutto del lungometraggio.

