Kaguya-sama: Love is War: l'autore conferma, il manga è a 2/3 della storia

Kaguya-sama: Love is War è uno dei titoli più promettenti degli ultimi anni, una serie divertente e dallo sfondo romantico che ha conquistato centinaia di migliaia di lettori in tutto il mondo. Attualmente, il manga sta affrontando i diversi punti rimasti in sospeso prima di avventurarsi nella parte finale della storia.

Il romcom di Shueisha, che tra l'altro abbiamo recentemente analizzato nella nostra panoramica sul Volume 1 di Kaguya-sama: Love is War edito da Star Comics, ha goduto inoltre di due stagioni animate che hanno contribuito a rafforzare la popolarità dell'opera e a incrementare sensibilmente le vendite del manga. Ad ogni modo, il sensei si sta preparando a trattare la parte finale e a concludere la serie nel prossimo futuro.

Attraverso un cinguettio diffuso in rete, Aka Akasa, l'autore del manga, ha confermato che Kaguya-sama: Love is War è entrato nella fase finale della storia dopo circa 200 capitoli pubblicati. Prendendo di riferimento la vecchia intervista all'autore, con due rapidi conti è strettamente probabile che il sensei voglia terminare l'opera entro il 2022 con i prossimi 80 capitoli. Infine, ne ha approfittato per aggiungere che la sua corsa sulla rivista Young Jump "sta durando più a lungo di quanto pensasse".

