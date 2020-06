Kaguya-sama: Love is War, l'autore risponde alle domande dei fan da ubriaco!

Visto lo spaventoso successo di Kaguya-sama: Love is War 2 e il recente infrangimento del muro delle 11 milioni di copie vendute, il giovane autore Aka Akasaka sembrerebbe avere tutte le ragioni per festeggiare con i fan. Il mangaka ha quindi deciso di ubriacarsi e far partire un AMA (Ask me anything) su Twitter: scopriamo le migliori risposte!

Vi anticipiamo che l'autore ha risposto ad oltre 100 domande dei fan, tutte cortesemente tradotte da un manipolo di utenti Reddit. In calce all'articolo potete dare un'occhiata al post completo, pubblicato lo scorso 31 maggio.

Aka Akasaka ha aperto le danze scrivendo: "Sono ubriaco, avanti con le domande!", prima di essere letteralmente sommerso da migliaia di messaggi. L'autore ha iniziato rispondendo ai seguenti quesiti: "Qual è il personaggio più difficile da disegnare?" e "Con chi usciresti tra i personaggi del manga?", facendo in entrambi i casi il nome di Chika Fujiwara. Akasaka ha parlato del personaggio etichettandolo come "la migliore persona presente nel consiglio studentesco" e rivelando che il fiocco non è che un mero accorgimento stilistico.

Per quanto riguarda il finale dell'opera, il mangaka ha annunciato che si ritirerà entro 9 anni, ovvero prima di entrare nei 40, e che per ora non è in programma un arco narrativo dedicato al percorso universitario di Kaguya e Shirogane; di conseguenza, il manga si concluderà una volta finito il terzo anno scolastico. L'autore non ha comunque escluso la possibilità di un revival, magari nel 2030.

Tra le altre curiosità, Akasaka ha rivelato il suo trio preferito: Shirogane, Ishigami e Maki, e annunciato che nel prossimo arco narrativo entreranno in scena nuovi personaggi e un nuovo membro del consiglio studentesco. Per quanto riguarda l'anime, l'autore ha dichiarato che le sue scene preferite sono state gli adattamenti del capitolo 27 (Kaguya vuole resistere) e 56 (Miyuki Shirogane vuole ammirare).

E voi cosa ne dite? State seguendo la serie televisiva o il manga? Fateci sapere cosa ne pensate di quest'opera lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento su Kaguya-sama: Love is War, in cui vi spieghiamo le ragioni del successo dell'anime.